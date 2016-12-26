إحتراق قسم من شجرة الميلاد في جبيل

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان احتكاكا كهربائيا ادى فجر اليوم الى إحتراق قسم من شجرة الميلاد في الشارع الروماني في جبيل، بسبب العواصف والبرق، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جبيل، وعملت على إخمادها وأقتصرت الأضرار على الماديات.

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