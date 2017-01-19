إحتجاج على خطف المواطن ريشا.. والصراف: الجيش حصننا المنيع

تفقّد وزير الدفاع يعقوب الصرّاف يرافقه قائد الجيش العماد جان قهوجي وعدد من كبار الضباط، الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية في منطقة عرسال، حيث جال في مراكزها المتقدّمة واطلع على إجراءاتها الميدانية وأوضاعها الحياتية واللوجستية، ثمّ استمع الى إيجاز حول انتشار القوى العسكرية ومهمّاتها في ضبط الحدود ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

وبعد الاطلاع على الاجراءات الميدانية والاوضاع الحياتية واللوجستية، نوّه وزير الدفاع جهود العسكريين وتضحياتهم المبذولة لحماية الحدود والحفاظ على سلامة أهالي البلدات والقرى المحاذية لها، وأشاد بالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها رغم وعورة الجبال والظروف القاسية في المنطقة، مشدداً على متابعة قضيّة رفاقهم العسكريين المخطوفين وبذل أقصى الجهود لكشف مصيرهم وتحريرهم. وأكد أنّ المؤسسة العسكرية تشكّل الدعامة الأساسية لاستقرار الوطن ونهوضه الإنمائي والاقتصادي، وحصنه المنيع في مواجهة الإرهاب والعدوّ الإسرائيلي، وكلّ يدٍ تمتدُّ للنيل من وحدته ومسيرة سلمه الأهلي.

وفي الشأن الأمني ومع استمرار خطف المواطن سعد ريشا من قبل مجموعة مسلحة على طريق عام شتورا، عمد اهالي المنطقة الى قطع الطريق على مرحلتين صباحا ومساء، للمطالبة باطلاق سراحه.

وقطع اهالي واقارب ريشا طريق زحلة ترشيش بالاطارات المشتعلة، احتجاجا على عدم الايفاء بالوعود التي قطعتها جهات سياسية واجتماعية في المنطقة بالسعي الجاد لاطلاق سراح الرجل السبعيني.

وهذا يعتبر التحرك الثاني للاهالي في يوم واحد حيث عمدت الجرافات الى اضافة الاتربة على الطرق المقطوعة بالاطارات.

والملفت ان الجهة الخاطفة لم تتواصل مع عائلة ريشا الذي اختطف في وضح النهار على يد مجموعة مسلحة، بينما كان يهم بمغادرة مؤسسته التجارية على طريق عام شتورا ضهر البيدر عند مفرق قب الياس.

وعلى الاثر، استنكرت العديد من الاحزاب والقوى السياسية والحزبية والجهات الدينية عملية الخطف وطالبت الدولة بتفعيل تواجدها على الاراضي اللبنانية كافة، حيث اتصل رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع بكل من وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الدفاع طالباً منهما وضع كل جهودهما لإنهاء عملية خطف رجل الأعمال سعد ريشا بأسرع وقت ممكن، خصوصاً أن الأجهزة اللبنانية اللبنانية التي نجحت نجاحاً مميزاً وباهراً في مواجهة الشبكات الإرهابية والقوى التكفيرية لا يمكن إلا أن تنجح في وضع حد لممارسات من هذا النوع.

واعتبر جعجع أن لبنان بفضل أجهزته الأمنية تحول إلى الدول الأكثر استقراراً في العالم في الآونة الأخيرة، وبالتالي من غير المقبول تشويه تلك الإنجازات وسمعة لبنان من خلال عمليات اختطاف بين الحين والآخر.