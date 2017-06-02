إحباط عملية تهريب طن من مادة حشيشة الكيف داخل محدلة اسفلت في وادي خالد

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 31/5/2017، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، توافرت معلومات

لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام احد

كبار تجار المخدرات بمحاولة تهريب آلية ثقيلة (محدلة اسفلت)، يحتمل

احتوائها على مواد مخدرة الى خارج الحدود اللبنانية عبر منطقة وادي خالد.

على الفور، تمكن عناصر مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الشمال من تحديد

مسار الآلية المحملة على متن شاحنة، وكمنوا لسائقها وتمكنوا من ضبطها.

وقد عثر بداخلها على اكثر من طن من مادة حشيشة الكيف، تقدر قيمتها بحوالي مليوني دولار أميركي.

التحقيق جار باشراف القضاء المختص، والعمل متسمر لتوقيف المتورطين.