إجراءات أمنية مشددة لقوى الأمن على طرق بعلبك وضواحيها

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن مدينة بعلبك وضواحيها تشهد اجراءات أمنية مشددة على الطرق الدولية والفرعية، حيت أقيمت الحواجز الثابتة لقوى الأمن الداخلي والمعلومات ومفرزة السير، وتولت القوى الامنية التدقيق في الهويات وأوراق السيارات عند مداخل البلدات، وتقاطعات الطرق تنفيذا لتعليمات المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص.

وتم توقيف عدد من السوريين من دون أوراق ثبوتية ومخالفين لقوانين الإقامة وسيارات مخالفة وتنفيذ قرارات جزائية متعلقة بقانون السير.