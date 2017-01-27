إجراءات أمنية مشددة في طرابلس بعد ورود معلومات عن سيارة مفخخة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن الاجراءات الامنية المشددة التي إتخذتها وحدات من الجيش وقوى الامن أمام مراكزها في الساحات العامة لاتزال مستمرة بعد معلومات أمس عن ورود سيارة مفخخة الى طرابلس.

ولفت الى أن حركة السير في المدينة خفيفة جدا.