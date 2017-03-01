إجتماع بين العميد حمود واللجنة المنبثقة عن اجتماع السفارة الفلسطينية لبحث الية تنفيذ وتشكيل القوة الامنية وتسليم المطلوبين بمخيم عين الحلوة

يعقد في هذه الاثناء في ثكنة زغيب العسكرية اجتماع بين رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن خضر حمود واللجنة المنبثقة عن اجتماع السفارة الفلسطينية للتداول في الية تنفيذ وتشكيل القوة الامنية وتسليم المطلوبين في مخيم عين الحلوة.

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