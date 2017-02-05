إجبار غوغل على تقديم بيانات البريد الإلكتروني خارج أميركا

أمر قاض أميركي شركة غوغل بالالتزام بأذون التفتيش التي تستهدف الحصول على رسائل بريد إلكتروني لمستخدميها مخزنة خارج الولايات المتحدة وهو حكم يخالف ما قضت به محكمة استئناف اتحادية في قضية مماثلة لشركة مايكروسوفت.

وحكم كبير القضاة في فيلادلفيا توماس ريوتر الجمعة بأن تحويل رسائل البريد الإلكتروني من خادم خارج الولايات المتحدة -حتى يستطيع عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) مراجعتها في إطار تحقيق محلي في قضية احتيال- لا يعد استيلاء على تلك الرسائل.

ووصفت غوغل في بيان هذا الحكم بأنه “لم يسبق له مثيل” وقالت إنها “تعتزم الطعن عليه.”

يأتي الحكم بعد مرور أقل من سبعة أشهر على قرار لمحكمة استئناف في نيويورك قضى بعدم إجبار شركة مايكروسوفت على تقديم رسائل البريد الإلكتروني المخزنة على خادم في دبلن عاصمة أيرلندا كان محققون أميركيون طلبوها على صلة بقضية مخدرات.