إتحاد التنس سمّى المدربين الوطنيين

سمّت اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني للتنس المدربين الوطنيين للمنتخبات الوطنية لكافة الفئات العمرية، خلال جلسة ترأسها رئيس الاتحاد اوليفر فيصل.

وفي ما يلي أسماء المدربين:

منتخب الرجال (كأس ديفيس): المدرب حسين بدر الدين.

منتخب السيدات (فيد كاب): المدرب ريمون كتورة.

منتخب الذكور تحت الـ16 سنة: المدرب فادي يوسف.

منتخب الإناث تحت الـ16 سنة: المدرب نبيل ساسين.

منتخب الذكور تحت الـ14 سنة: المدرب انطوان بريقا.

منتخب الإناث تحت الـ14 سنة: المدرب فادي بيدان.

منتخب تحت الـ12 سنة: المدرب توماس ويل.

وفي هذا الإطار، وجّه رئيس الاتحاد، باسم اللجنة الادارية للاتحاد وباسم عائلة اللعبة، الشكر الى مدربي المنتخبات الوطنية الذين سيتولون مهامهم في تدريب اللاعبين واللاعبات لكافة الفئات العمرية من دون أيّ بدل مادي. كما أشار الى انّ انطلاق استعدادات كافة المنتخبات الوطنية يندرج في إطار التحضير للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية لجميع الفئات العمرية.

ومن أولى إنجازات الاتحاد الجديد، برئاسة اوليفر فيصل، تحقيق ماريا بريدي (10 سنوات) الميدالية الفضية في بطولة آسيا للدرجة الثانية (فئة تحت الـ14 سنة)، كما أحرزت الميدالية الذهبية في فئة الزوجي مع زميلتها الأردنية جنى الخطيب، والتي أهّلت بريدي الى خوض بطولة آسيا للدرجة الأولى التي ستقام في العاصمة الهندية نيودلهي إبتداء من أواخر الشهر الجاري.