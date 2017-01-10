إبن عماد مغنية على القائمة الأميركية السوداء

أدرجت الولايات المتحدة الأميركية، الإثنين، 5 شخصيات روسية، وعضوين في “حزب الله” اللبناني، ضمن قائمة عقوباتها.

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، إنها “وضعت كلاً من علي داموش، (54 عاماً)، المولود في مدينة صيدا بلبنان، ومصطفى مغنية (30 عاماً)، المولود بالعاصمة الإيرانية طهران، في التصنيف الخاص بالإرهاب العالمي”.

وأضافت أن “داموش قيادي في حزب الله، ومساعد لقائد المنظمة حسن نصر الله، المدرج في التصنيف الخاص للإرهاب الدولي”.

وأشارت إلى أن “مهمة داموش هي قيادة قسم العلاقات الخارجية لحزب الله، والمختص بتنفيذ عمليات إرهابية سرية في مختلف أنحاء العالم، نيابة عن المنظمة، بما في ذلك تجنيد عملاء إرهابيين وجمع المعلومات الاستخبارية”.

وحول مغنية، ذكرت الخارجية الأميركية أنه “قيادي عسكري في حزب الله، وهو ابن القيادي العسكري في الحزب، عماد مغنية، الذي اغتيل في العاصمة السورية دمشق عام 2008، وابن أخ القيادي العسكري في ذات المنظمة، مصطفى بدر الدين”.

وكشفت أن “مصطفى مغنية قاد ذات مرة عمليات حزب الله في مرتفعات الجولان، مساعداً في تنظيم البنية التحتية للمجموعة الإرهابية”.

وإدارج مغنية وداموش في هذا التصنيف سيؤدي إلى منعهما من الدخول إلى الأراضي الأمريكية أو استخدام نظامها المالي أو الحصول على دعم من أي شخص يتواجد على الأراضي الأمريكية، هذا بالإضافة إلى حجب جميع الأموال والممتلكات الواقعة ضمن البلاد أو نطاق صلاحياتها.

على صعيد متصل، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية 5 مسؤولين روس على خلفية قانون “ماغنيتسكي” الذي أصدره الكونغرس الأمريكي عام 2012، ويقتضي بمعاقبة كل من ترى الولايات المتحدة تورطه من المسؤولين الروس في حادث موت المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي.

وتوفي ماغنيتسكي أثناء اعتقاله من قبل الشرطة الروسية في أحد سجون موسكو، بعد اتهامه لمسؤولين روس بالفساد.

وبموجب القانون الأمريكي، يمنع المسؤولون الروس الذين تدرجهم واشنطن ضمن هذا القانون من دخول الأراضي الأمريكية أو استخدام نظامها المالي، وحظر جميع الأموال والممتلكات الواقعة ضمن نطاق صلاحيات الولايات المتحدة، كما يمنع أي أمريكي من تقديم الدعم أو التبادل مع المدرجة أسمائهم في هذه القائمة.

وشملت قائمة المسؤولين الروس على “ألكساندر إيفانوفيتش باستريكن”، أحد المستشارين المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و”آندري قسطنطينوفيتش لوغوفوي” و”ديمتري كوفتن” وهما ضابطا استخبارات روسيين اتهمتها الأجهزة الأمنية البريطانية باغتيال الجاسوس الروسي ألكساندر ليتفينينكو، بحسب صحيفة النيويورك تايمز.

أما الاسمين الآخيرين في القائمة، وفق “نيويورك تايمز”، فهما “غينيدي نيكولوفيتش”، و”ستانيسلاف إيفغنيفيتش غوردفيسكي”، المتهمين من قبل واشنطن بالتورط في التعتيم على قضية ماغنيتسكي لصالح الحكومة الروسية.