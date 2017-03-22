إبنة نادين نسيب نجيم تفاجئ والدتها على الهواء!

حلت الممثلة نادين نسيب نجيم ضيفة ضمن البرنامج الاذاعي “بصراحة” مع الإعلاميّة باتريسيا هاشم. وتحدثت نجيم عن تجربة الأمومة والتمثيل في آنٍ معاً.

ورفضت نجيم المقارنة بين لقبي “ماما” و”النجمة الدرامية العربيّة الأولى” مؤكّدةً أن العمل مرحلة وتمرّ في الحياة أمّا كلمة “ماما” فتبقى إلى الأبد.

كما تحدّثت عن “أكثر لحظة مؤثّرة دغدغت أمومتها” بالقول “لحظة ذهبت لحضور حفلة عيد الأمّهات لأوّل مرّة في المدرسة”. وتابعت “أثناء غناء إبنتي على المسرح تأثرت كثيراً”. وفاجأت هاشم ضيفتها نادين نسيب نجيم بمعايدة خاصّة من إبنتها هافن على الهواء فقالت في التسجيل الصوتي ” Bonne fête maman, je t’aime beaucoup” أي “عيد سعيد يا أمي، أحبّك كثيراً”.