إبنة نادين نسيب نجيم تفاجئ والدتها على الهواء!

كما تحدّثت عن “أكثر لحظة مؤثّرة دغدغت أمومتها” بالقول “لحظة ذهبت لحضور حفلة عيد الأمّهات لأوّل مرّة في المدرسة”. وتابعت “أثناء غناء إبنتي على المسرح تأثرت كثيراً”. وفاجأت هاشم ضيفتها نادين نسيب نجيم بمعايدة خاصّة من إبنتها هافن على الهواء فقالت في التسجيل الصوتي ” Bonne fête maman, je t’aime beaucoup” أي “عيد سعيد يا أمي، أحبّك كثيراً”.
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