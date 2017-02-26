إبراهيموفيتش : اتيت الى هنا لتحقيق الالقاب و هذا ما افعله

عبر نجم فريق مانشستر يونايتد الانكليزي الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن سعادته الكبيرة لقيادة الشياطين الحمر لاحراز لقب كأس رابطة المحترفين الإنكليزية وذلك عقب تسجيله ثنائية في مرمى ساوثهامبتون ليحسم اللقاء بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ارض ملعب ويمبلي الاسطوري .

وقال إبراهيموفيتش: “كان الأمر لطيفا، بعد التعادل 2-2 شعرنا ببعض التعب، لكن التمريرة العرضية الرائعة من أندير هيريرا كانت كفيلة بانقضاضي عليها لاسجل هدف الفوز الذي جاء نتيجة عمل جماعي وليس من خلال الفرديات”.

واضاف ابرا :” أتيت الى هنا للفوز وأريد مواصلة ذلك، فكلما فزت بالألقاب أشعر بالرضا، فانت تقاتل أكثر عندما تتقدم بالعمر، في البداية يبدو الأمر ممتعا لكنك تدرك أهميته أكثر مع مرور الوقت، كلما تمتعت بنضج أكبر أدرك أن كرة القدم تتعلق بالفوز فقط، إنه اللقب الثاني والثلاثين الذي أفوز به، وانا سعيد جدا ، أينما ذهب، أفوز و هذا ما توقعته، وسأواصل القيام به دائما “.