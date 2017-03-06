أين هو الهدر في لبنان وكيف يمكن مكافحته؟

ركز منتدى “مكافحة الفساد وتبييض الأموال – تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي مصلحة وطنية”، على تحديد أسباب الفساد والهدر في لبنان.

والمنتدى تنظمه نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وهيئة التحقيق الخاصة برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الاتصالات جمال الجراح الذي اعتبر ان الهدر جزء اساسي من الفساد متطرقا الى الموازنة في لبنان معتبرا ان دول العالبم لم تعد تعتمد موازنات كموازنات لبنان.

امين سر هيئة التحقيق الخاصىة بمصرف لبنان عبد الحفيظ منصور قال ان جريمة تبييض الاموال هي جريمة تبعية تأتي في اعقاب جريمة سابقة هي الجريمة الاصلية التي نتج عنهخا اموال غير مكشروعة

من جهته نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سليم عبد الباقي اثنى على دعم السلطات اللبنانية وخصوصا رعاية الرئيس الحريري للمنتدى.

ويهدف اللقاء الى مواكبة ابرز التطورات المهنية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وعلى الاخص جرائم الفساد والتهرب الضريبي .

تقرير: باسل الخطيب.