أول مركبة شحن صينية إلى الفضاء

تنوي الصين إطلاق أول سفينة شحن فضائية في إبريل المقبل، في أحدث خطوة تتخذها بكين في خطتها الرامية لإنشاء محطة فضائية مأهولة دائمة بحلول عام 2022، وفق ما ذكرت صحيفة “الشعب الصينية”.

ونقلت الصحيفة عن وكالة الفضاء الصينية أنه سيجري حمل مركبة الإمداد” تيانتشو 1″ إلى الفضاء عبر صاروخ من الطراز “لونغ مارش -7واي2″، الذي سينطلق من مركز وينشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم هاينان في جنوب الصين.

والمركبة “تيانتشو 1” مصممة للالتحام بمختبر الفضاء “تيانجونغ 2” الذي استخدمته الصين لإجراء أطول مهمة فضائية مأهولة لها على الإطلاق في أكتوبر الماضي عندما أرسلت رائدين إلى الفضاء لمدة شهر على متن المختبر.

وجعل الرئيس الصيني شي جين بينغ من تطوير برنامج الفضاء الصيني أولوية له قائلا إنه ضروري لدعم الأمن والدفاع القومي.

وما تزال الصين متأخرة كثيرا عن الولايات المتحدة وروسيا في برنامج الفضاء، رغم الإنجازات التي حققتها في هذا الميدان.

ودفع هذا الأمر رئيس البلاد شي جين بينغ إلى منح برنامج الفضاء الصيني أولوية معتبرا إياه ضروريا لدعم الأمن القومي.