أول ظهور لنجوى كرم بعد وفاة شقيقها! (صورة)

لا تزال النجمة اللبنانية نجوى كرم تعيش في صدمة وحزن بعد وفاة شقيقها نقولا المفاجئ الاسبوع الماضي.

وفي صورة التقطت لها من العزاء هي الاولى بعد رحيل شقيقه، وذلك خلال حضور الفنان السوري علي الديك لتقديم واجب العزاء لها في صالون كنيسة دير مار الياس الطوق في زحلة.

وبدت “شمس الاغنبة” حزينة ومتعبة في أول ظهور لها بعد الفاجعة.

يذكر أنها سبق وكتبت على حسابها عبر “تويتر”: ‏”إجعلني ربّي شمعة تذوب صلاة من دون ملَل حتّى، متى استراحت نفس أخي نقولا أستريح”.