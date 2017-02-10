أول خسارة لأحمد عز وزينة أمام القضاء المصري!!

قضت محكمة استئناف الأسرة برفض الاستئناف المقدّم من أحمد عز وزينة بتعديل قيمة نفقة التوأمين “عز الدين” و”زين الدين” ، والبالغة 20 ألف جنيه مصري وفقا لحكم أول درجة.

عز تقدّم سابقاً بطلب استئناف ضد حكم إجباره على نفقة شهرية للتوأم بلغت قيمتها 20 ألف جنيه مطالبا بتخفيض قيمتها، ومؤكدا أنّ ثروته أقلّ بكثير من التقديرات المقدّمة عن هيئة دفاع زينة، بينما تقدّمت زينة بطلب لزيادة النفقة لتصل 100 ألف جنيه شهريا، مؤكدة أنّ عز وقّع على عقود اعلانات وأفلام، تقدّر بالملايين من الجنيهات، ويملك ثروة طائلة، وقضت المحكمة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم برفض الطلبين، والإبقاء على النفقة بالقيمة الصادرة عن حكم أول درجة.

مشاركة 0