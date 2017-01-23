أول تغريدة لميلانيا ترامب من حساب السيدة الأولى

دشن البيت الأبيض الأميركي، حسابا خاصا على موقع “تويتر” لميلانيا ترامب، كونها باتت رسميا السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، بعد تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسا لأميركا.
وكتبت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب في أول تغريدة لها على حسابها الرسمي “يشرفني كثيرا، كسيدة أولى، خدمة هذا البلد الرائع”.
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