أوغاسابيان: الوزارة تعد مشروع قانون يمنع تسليع المرأة في الاعلام

أدلى وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان بالتصريح الاتي:
“تطرق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها بالامس، الى بعض البرامج التي تعرض على بعض المحطات التلفزيونية اللبنانية، وأكد مجلس الوزراء ضرورة احترام حرية الاعلام وعلى أن هذه الحرية لا تجيز مخالفة الاداب العامة والاساءة الى صورة المرأة اللبنانية وكرامتها وحقوقها الاساسية. وفي هذا الاطار ان وزارة الدولة لشؤون المرأة بصدد اعداد مشروع قانون يمنع تنميط وتسليع المرأة في مجالي الاعلام والاعلان، لان هذا الامر يساهم في مضاعفة العنف المعنوي والجسدي الذي تتعرض له ويكرس التمييز والتهميش”.
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