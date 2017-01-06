أوباميانغ يعيش موقفاً طريفاً قبل جوائز افضل لاعب في افريقيا

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية ان مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الالماني الدولي الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مر في موقف طريف و صعب في نفس الوقت قبل ساعات من حضوره الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وأكدت الصحيفة ان أوباميانغ فقد حقيبة سفره خلال رحلته إلى نيجيريا لحضور الحفل , وعند وصوله و اكتشاف الامر بدأ بالتنسيق مع المنظمين بالبحث عن ملابس يستطيع ليرتديها في الحفل، خاصة أنه ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي.
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