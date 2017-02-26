أوباميانغ يعادل رقم ليفاندوفيسكي مع دورتموند !

تمكن لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ من تسجيل ثنائية ليهدي فريقه الفوز امام فريق فرايبورغ ضمن منافسات البوندسليغا.
ووبهذه الثنائية اصبح رصيد الغابوني مع فريقه 103 اهداف ليعادل رقم المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مع دورتموند، قبل أن ينتقل إلى الفريق البافاري .
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