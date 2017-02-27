أوباميانغ يتحدث عن محاولات توتنهام للتعاقد معه

أكد نجم نادي بوروسيا دورتموند الالماني بيار إيميريك أوباميانغ ان محاولات نادي توتنهام الإنكليزي التعاقد معه قبل عدة سنوات كان قرار غريب .

وخلال تصريحات له ، قال أوباميانغ :”إذا عاد توتنهام من أجل التعاقد معي فإنني سأقول لا ، طريقتهم في التوقيع معي كانت غريبة بعض الشيء وأنا لم أحب تلك الطريقة”.