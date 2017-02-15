أوباميانغ مرهق بسبب كأس الأمم الأفريقية

أرجع المهاجم الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ اداءه السلبي مع فريقه بوروسيا دورتموند الالماني ضد بنفيكا البرتغالي الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، الى تراجع لياقته بسبب المشاركة في كأس الامم الافريقية.

واهدر اوباميانغ (27 عاما) عدة فرص سانحة، بينها ركلة جزاء خلال خسارة فريقه على ارض بنفيكا 0-1 في لشبونة.

وقال متصدر ترتيب هدافي الدوري الالماني (17 هدفا) لصحيفة “بيلد”: “غبت عن بعض تمارين اللياقة (مع دورتموند) بسبب كأس الامم الافريقية، ويجب ان اعترف، انا متعب قليلا”.

وانقذ حارس بنفيكا البرازيلي ايدرسون فريقه من ركلة جزاء لعبها اوباميانغ في الدقيقة 58 مباشرة على جسمه في وسط المرمى.

واستبدل مدرب دورتموند توماس توخيل هدافه بعد اربع دقائق.

واضاف اوباميانغ: “انا حزين جدا وخائب الامل. لقد كان يوما اسود بالنسبة الي. كنت سيئا. لا يمكنني سوى الاعتذار”.

وسجل اوباميانغ هدفا يتيما في خمس مباريات منذ عودته من البطولة القارية التي اقيمت في بلاده، وخرج منها مبكرا من دور المجموعات.

من جانبه، قال توخيل انه اخرج اوباميانغ بعد اهدار ركلة الجزاء لانه: “كان مرهقا جسديا منذ عودته من كأس الامم الافريقية. بعد اهداره ركلة الجزاء، لم اعد من خلال لغة جسده اشعر بانه قادر على التسجيل”.

واضاف: “هو جزء من الفريق، ولا اتخيل ان لديه مشكلة بسبب قراري”.