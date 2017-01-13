أوباما يلغي عقوبات اقتصادية تستهدف السودان

أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الجمعة، رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيراً إلى تطورات “إيجابية” من جانب هذا البلد حدثت خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وفي رسالة إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض أشار أوباما خصوصاً إلى “تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية توجت بتعهد بالإبقاء على وقف القتال”، وإلى جهود لتحسين عمل المنظمات الإنسانية في البلاد. كما أشار إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في “التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي”.