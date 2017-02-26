وفي حسابه والبروفايل تبدو كل المعلومات قبل 20 يناير 2017 يوم تنصيب الرئيس الجديد دونالد ترمب.

كما أن الصورة المرفقة بالبروفايل لا تزال هي الصورة الرسمية للرئيس الأميركي السابق، وليست صورة شخصية تعبر عن هويته الجديدة ما بعد الرئاسة، مرفقة بتعريفه نفسه بأنه الرئيس الـ 44 لـ الولايات المتحدة.

وفي أحد التعليقات كتب أحدهم “نحن نحبك يا أوباما ولكنك لم تعد رئيساً“.

المصدر: العربية