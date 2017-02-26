لم يقم الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما بتجديد سيرته الذاتية وتحديد وضعه الحالي على موقع LinkedIn للوظائف. كماإن عنوان سكنه لم يتغير، فهو لا يزال يسكن في البيت الأبيض بحسب الموقع.

وكان أوباما أنشأ حسابا على موقع “لينكد إن” الأشهر في مجال التوظيف على مستوى الشبكة في عام 2007، عندما كان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي.

وفي حسابه والبروفايل تبدو كل المعلومات قبل 20 يناير 2017 يوم تنصيب الرئيس الجديد دونالد ترمب. كما أن الصورة المرفقة بالبروفايل لا تزال هي الصورة الرسمية للرئيس الأميركي السابق، وليست صورة شخصية تعبر عن هويته الجديدة ما بعد الرئاسة، مرفقة بتعريفه نفسه بأنه الرئيس الـ 44 لـ الولايات المتحدة. وفي أحد التعليقات كتب أحدهم “نحن نحبك يا أوباما ولكنك لم تعد رئيساً“. المصدر: العربية