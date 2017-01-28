أهالي جيرون ناشدوا المعنيين فتح الطريق الوحيدة إلى قريتهم

ناشد أهالي قرية جيرون في أعالي جرود الضنية، المعنيين “إعادة فتح الطريق الوحيدة المؤدية إلى قريتهم، والتي تصلهم بالعالم، بعدما قطعتها الثلوج المتراكمة التي تساقطت مساء أمس واليوم، وبعدما تجاوزت سماكتها النصف متر”.

وكانت ورش تابعة لوزارة الأشغال واتحاد بلديات الضنية والدفاع المدني قد عملت على فتح الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بمدينة طرابلس، إبتداء من بلدة بخعون التي ترتفع عن سطح البحر نحو 500 متر، وصولا إلى بلدتي كفربنين وبيت حاويك على ارتفاع يتجاوز ال 1200 متر، من غير أن تستكمل عملها باتجاه قرية جيرون بسبب صعوبة الطريق المؤدية إليها ولعدم وجود آليات ومعدات كافية.