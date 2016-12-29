أنقرة.. توقيع اتفاق لوقف النار في سوريا يبدأ الليلة

أكدت مصادر في المعارضة السورية، الخميس، التوقيع على اتفاق حول وقف إطلاق النار في سوريا.

وأعلن المستشار القانوني للجيش الحر وعضو وفد التفاوض، أسامة أبو زيد، عودة فريق المفاوضات إلى قاعة التفاوض بعد إزالة كل الاستثناءات من الاتفاق. وكتب على حسابه في تويتر: “الاتفاقية الحالية تشمل كل المناطق ولا تستثني جبهة فتح الشام.”

إلى ذلك، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توقيع اتفاق هدنة بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، بحسب ما نقلت عنه وكالات روسية.

كذلك، أكد وزير الدفاع الروسي أن اتصالات تجري مباشرة مع تركيا، لضمان اتفاقية وقف إطلاق النار في سوريا. وأضاف أن الهدنة في سوريا ستسري اعتباراً من منتصف الليل.

من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة وموسكو ستضمنان اتفاق وقف اطلاق النار الشامل.

وفي نفس السياق، أعلنت قوات النظام السوري التزامها بوقف القتال المعلن الليلة.

وكان وفد المعارضة السورية انسحب في وقت سابق الخميس من جلسة المفاوضات الجارية في أنقرة، لإصرار الروس مجدداً على عدم شمول الغوطة بوقف النار، بالإضافة إلى “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقاً). كما هدد بإنهاء المفاوضات حول وقف إطلاق النار الجارية في أنقرة.

وكان وزير الخارجية التركي، قد صرح في وقت سابق الخميس، أن أنقرة تأمل التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا قبل العام الجديد، مضيفاً أن بلاده لن تجري محادثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد. وقال تشاووش أوغلو – في مقابلة مع محطة خبر – إن تركيا وروسيا تسعيان للقيام بدور الضامن لوقف إطلاق النار. كما شدد على ضرورة مغادرة كل الجماعات المقاتلة الأجنبية سوريا، بما في ذلك ميليشيات حزب الله.

إلى ذلك، أكد أنه ليست هناك عملية مشتركة بين تركيا وروسيا ضد داعش في مدينة الباب السورية. وأضاف أوغلو أن الولايات المتحدة لا تقدم دعماً جوياً للعملية المدعومة من تركيا في سوريا، بسبب ضغط من وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

اجتماع في أنقرة بين المعارضة والروس

وفي وقت سابق الخميس أفادت معلومات غير رسمية وإنما أكدتها الفصائل السورية المعارضة أنه سيجري في العاصمة التركية أنقرة اجتماع بين ممثلين عن الفصائل المسلحة وعسكريين روس وأتراك، تمهيداً لاجتماعات في أستانة عاصمة كازاخستان.

وأوضح أن الوفد الروسي هو وفد أمني وعسكري وليس سياسي، وأنه غادر قبل ثلاثة أيام أنقرة ورجع ليل الأربعاء.

وأضاف أن الصيغة التي كان يتم بحثها هي وقف شامل لاطلاق النار، وأن وفد الفصائل المسلحة رفض عرضاً روسياً بأن تستثنى مناطق في ريف حلب وحي الوعر في حمص من وقف إطلاق النار، بعد أن كان هذا المقترح مقدماً من إيران، وفق مصدر حضر الاجتماعات.