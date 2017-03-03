أنقرة تتهم برلين بالعمل ضد تعزيز صلاحيات أردوغان

اتهم وزير الخارجية التركي الجمعة ألمانيا بالعمل لصالح المعارضين لتعزيز صلاحيات الرئيس التركي في الاستفتاء المقرر تنظيمه في تركيا حول هذا الموضوع، من خلال إلغاء تجمعات دعم لرجب طيب أردوغان في ألمانيا.

وقال مولود تشاوش أوغلو “إنهم لا يريدون أن يخوض الأتراك حملة هنا، يعملون من أجل معسكر الـ”لا”، مضيفاً “يريدون منع قيام تركيا قوية”.

من جانبه، أعلن رئيس بلدية جاجناو للتلفزيون الألماني أن سلطات البلدة الواقعة بجنوب غرب ألمانيا أخلت مبنى البلدية الجمعة في أعقاب تلقي إنذار بوجود قنبلة بعد يوم من إلغاء حدث كان من المقرر أن يتكلم فيه وزير العدل التركي، وفق وكالة رويترز.

وسألت قناة أن-تي.في رئيس البلدية، مايكل فايفر، إن كان الإنذار مرتبطاً بإلغاء الحدث فأجاب “نفترض هذا في الوقت الحالي، لكننا لا نعرف على وجه اليقين. نفترض أن هناك صلة مباشرة”. وتفتش الشرطة مبنى البلدية حالياً.

وقال فايفر “لا نعرف مدى جدية هذا الإنذار”.