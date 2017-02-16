أنشيلوتي: الفوز على أرسنال كان مستحقاً

أكد مدرب بايرن ميونيخ، كارلو أنشيلوتي، ان الفوز على أرسنال “كان مستحقاً، التوازن كان ممتازا، وكنا نقدم كرة سريعة، وتركنا لهم فرصا قليلة للغاية”.

وأضاف: “أنا سعيد للغاية بمجمل الأداء، ولكن ذلك كان الجزء الأول، والجزء الثاني ينتظرنا في لندن. ويجب أن نقدم عرضا مثل عرض اليوم”.

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