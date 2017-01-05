أنجلينا جولي تهاجم براد بيت من جديد.. وهذا ما قالته!

ذكرت وسائل إعلام عالمية أنّ فريق دفاع النجمة العالمية أنجلينا جولي وافق على طلب الممثل الشهير براد بيت بإبقاء كلّ معلومات أطفالهما سريّة، لحماية خصوصيتهم.

وجاء في التقارير أنّ جولي قالت إنّ زوجها السابق يخاف من ظهور حقيقة ادّعاءاته للعلن في يوم من الأيام، مضيفة أنّه يسعى لفعل أي شيء من أجل الهروب من تلك الحقيقة، وأنّ هذا الخوف هو ما يبرّر التصريحات التي تخرج لوسائل الإعلام حول القضية.

وقدمت أنجلينا مستندات قانونية تؤكد من خلالها التوصل لاتفاق مع بيت وأنّ أمورهما ستبقى سرية فيما يتعلق بحضانة الأطفال، إلا أنها أعربت عن غضبها الشديد منه لتجرّئه على اتهامها بنشر “أسرارهما الخاصة” على الملأ وأمام الجميع.