أنباء عن رحيل روني عن الـ”يونايتد”!

​لا يزال بإمكان نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الاستغناء عن واين روني قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في الدوري الصيني هذا الشهر.

وترى أندية صينية عديدة وجود فرصة للتعاقد مع النجم الإنكليزي قبل أن يغلق باب الانتقالات الشتوية يوم 28 شباط/فبراير الجاري، وذلك وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لصحيفة ” تليغراف” البريطانية .

واقترح جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، أن يبقى روني لنهاية الموسم الجاري بمانشستر يونايتد، الذي يواجه بلاكبيرن في الدور الخامس من كاس الاتحاد الإنكليزي يوم الأحد، لاسيما وأن الفريق يسعى للمنافسة للتواجد في المربع الذهبي بالدوري.

ولكن هذا الموقف ربما يتغير إذا أبدى قائد مانشستر يونايتد والمنتخب الإنكليزي، الذي لما يشارك في أي مباراة منذ بدايتها منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، موافقته على الرحيل خلال العشرة أيام المقبلة.

ويمتلك روني عروضاً تصل قيمته على الأقل لـ32 مليون جنيه إسترليني في العام للرحيل إلى الصين، بينما يمكن للنادي الإنكليزي أن يطلب قيمة كبيرة للاستغناء عن روني (31 عاماً)، والذي لا يزال يتبقى في عقده مع مانشستر يونايتد 18 شهراً.

ويبدو رحيل اللاعب في الصيف هو الأمر المرجح، ولكن أصحاب العروض الصينية يعملون بكد لإنهاء الصفقة في الفترة الحالية.

وستكون القيمة التجارية جراء التعاقد مع قائد المنتخب الإنكليزي غير مسبوقة بالنسبة للصينيين وتكون أكبر تحول للعبة سريعة النمو في آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي بكين غوان، الذي حاول وفشل في التعاقد مع روني الصيف الماضي، وفريق غوانغزو إيفرغراند، من بين الأندية الصينية التي ارتبط اسمها بالتعاقد مع اللاعب.

ورغم أن روني حالياً يبني بيتاً جديداً، ولكن هذا الأمر لن يكون عائقاً أمام انتقاله للصين.

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