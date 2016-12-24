أم اشترت 350 هدية ميلاد لأطفالها... هل تفسدهم؟

اتهمت إيما تابينغ السنة الماضية بأنها تفسد أطفالها، بعد انتشار صورة أظهرت مئات الهدايا التي اشترتها لهم في عيد الميلاد. وقررت هذه السنة التصدي لهذه الأقاويل بشراء عدد أكبر من الهدايا، حيث تداولت العديد من وسائل الإعلام قصتها. ونشرت قبل فترة صورة على “فيسبوك” قالت فيها إن الأمر استغرق سنة كاملة من الادخار والتخطيط للهدايا.

وبحسب صحيفة “ذا صن” فقد أنفقت السيدة أكثر من ألفي جنيه إسترليني لشراء حولي 350 هدية، فيما كانت قد أنفقت السنة الماضية حوالي 1500 جنيه إسترليني لشراء 300 هدية. وبعد تلقيها العديد من الاتهامات بإفساد أطفالها، قررت الأم أن تدافع عن تصرفها مع أبنائها الثلاثة.

وظهرت الأسبوع الماضي في مقابلة ببرنامج صباحي وقالت إن أطفالها يعرفون الفرق بين الخطأ والصواب، ويقدرون كل شيء يحصلون عليه، ولا يحصلون على الدلال على مدار العام، ولا يذهبون في إجازات غالية. وفي حال كسروا شيئاً كالهاتف مثلاً فعليهم الادخار لشراء واحد جديد، بحسب قولها.

المصدر: العربي الجديد