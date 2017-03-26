أمير قطر يؤكد دعم بلاده لحكومة الوفاق الليبية

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”تأييد قطر لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ومساندة جهودها من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية”.

وخلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، شدد أمير قطر على “موقف قطر الداعم للشعب الليبي الشقيق، يحفظ احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها وأمنها لما فيه خير ومصلحة الشعب”.