قال وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، لدول حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء، إن عليها أن تحترم تعهدات الإنفاق العسكري لضمان ألا “تخفف” الولايات المتحدة دعمها للحلف، متهماً بعض الدول بتجاهل تهديدات بينها تهديدات من روسيا.

ووفقاً لتصريحات معدة سلفاً قدمت للصحافيين الذين يسافرون مع ماتيس إلى بروكسل قال الوزير الأميركي خلال المحادثات خلف الأبواب المغلقة “أدين لكم بالوضوح بشأن الواقع السياسي في الولايات المتحدة وبتقديم المطلب العادل من شعب بلادي بطريقة ملموسة”.

وأضاف “أميركا ستفي بمسؤولياتها، لكن إذا لم تكن بلدانكم تريد أن ترى أميركا تخفف التزامها لهذا الحلف فعلى كل من عواصمكم أن تقدم الدعم لدفاعنا المشترك.”