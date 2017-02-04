علقت السلطات الأميركية، السبت، قرار الرئيس دونالد ترمب بحظر دخول مواطني سبع دول إلى الأراضي الأميركية بعد أن قرر قاض فدرالي تعليق القرار.

وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان: “لقد تراجعنا عن السحب المؤقت للتأشيرات المستند إلى المرسوم الرئاسي الرقم 13769. إن حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة”، مشيرة إلى عودة العمل بالتأشيرات الصادرة قبل مرسوم ترمب.

وكانت الوزارة قد أفادت سابقاً بأنه تم سحب نحو 60 ألف تأشيرة سفر بموجب المرسوم الرئاسي.

وأضافت المتحدثة أن إدارة ترمب “تعمل بشكل وثيق مع وزارة الأمن القومي وفرقنا القانونية” بانتظار النظر في شكل كامل بشكوى تقدم بها النائب العام لولاية واشنطن وتم بناء عليها تعليق تنفيذ المرسوم الرئاسي.

من جهتها، ذكرت وزارة الأمن القومي في بيان منفصل السبت أنه “تطبيقاً لقرار القاضي، فإن وزارة الأمن القومي علقت جميع الخطوات المتعلقة بتنفيذ الأجزاء ذات الصلة من المرسوم الرئاسي”.

ولفت البيان إلى أن “موظفي وزارة الأمن القومي سيستأنفون التأكد من المسافرين طبقاً للسياسة والإجراءات المعتادة”، إلا أنه أوضح أن وزارة العدل ستقدم طعناً “في أسرع وقت” لإعادة فرض الحظر الذي تعتقد إدارة ترمب أنه “قانوني وملائم”.

كما أكد أن “الأمر يهدف إلى حماية الوطن والشعب الأميركي، وهذا هو أهم واجب ومسؤولية للرئيس”.