متوعداً بالقضاء على التطرف… ترامب: “سنعيد عظمة أميركا”

أدى دونالد ترامب الجمعة القسم رئيساً للولايات المتحدة، وذلك على منصة التنصيب في مبنى الكابيتول بواشنطن، برفقة نائبه مايك بينس الذي أدى بدوره القسم.

واستهل ترامب حديثه شاكر سلفه باراك أوباما على مساعدته في الفترة الانتقالية.

وقال: “اًنجتمع اليوم لإعادة بناء الثقة بأميركا وسنواجه التحديات والصعوبات وسننجز المهمة”.

وأكد دونالد ترمب بعد تنصيبه رسمياً أنه ينوي نقل السلطة من واشنطن العاصمة وإعادتها إلى الشعب، مضيفاً: “هذا اليوم أصبح الشعب حاكم هذه الأمة مجددا”.

وشدد على أن الفوضى في الولايات المتحدة ستتوقف الآن”، معتبراً أن “كل شيء سيتغير منذ الآن في الولايات المتحدة”.

واضاف: “سنذكر هذا اليوم الذي اصبح فيه الشعب حاكماً ولم يعد احد منسياَ في اميركا ونحن امة موجودة لخدمة شعبها في مطالبه المحقة والمنطقية، كما ان المجازر من مخدرات وجرائم ارتكتبت بحق الشعب الأميركي ستتوقف هنا منذ الآن”.

وتابع: “حلفت يميناً بأن اكون وفياً وخادماً لكم وصحيح اننا مولنا جيوشاً اجنبية دون تقوية جيشنا، وحمينا حدود الآخرين ونسينا حدودنا، والمعامل اقفلت والملايين من العمال اصبحوا من دون عمل، ولكن هذا كان من الماضي واليوم، ننظر الى المستقبل ولذلك اجتعمعنا لنصدر مرسوماً جديداً شعاره اميركا اولاً”.

واردف: “سنحمي حدودنا من جميع الذين يأخذون اموالنا وبعدها يقومون بمهاجمتنا، سنعيد اليكم ثروتنا وحدودنا واحلامنا وسنعيد بناء اميركا من جديد لتصبح امّتنا جديدة بأياد اميركية وعمال اميركيين تحت قاعدة “وظف اميركي” واشتري الصناعة الأميركية” وسنلمع كي يتبعنا الجميع وسنعزز تحالفاتنا وسنقضي على التطرف الإسلامي من وجه الأرض”.

ولفت الى ان اميركا ستكون محمية بفضل جيشها وربها وشعبها، مضيفاً، “انه يجب ان نفكر بالعظمة ولن نقبل بالسياسيين الذي لا يفعلون اي شيء لقد انتهى وقت الكلام الفارغ”.

وقال: “الى الشعب الأميركي اسمعوا جيداَ، لم يتم تجاهلكم من جديد وإرادتكم هي التي ستقودنا في هذه المسيرة وستجعل اميركا فخورة وعظيمة مجدداً وليبارك الرب اميركا”.