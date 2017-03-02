أميتاب باتشان يرفض دعوة الملكة اليزابيث!

اعتذر النجم الهندي المتألق أميتاب باتشان عن دعوة الملكة اليزابيث الثانية إلى المملكة المتحدة لزيارة قصر باكنغهام وحضور احتفالات ذكرى جلوسها على العرش، بالإضافة الى حضور مهرجان ثقافي.

ورفض النجم الدعوة بسبب ارتباطات مسبقة منعته من إيجاد الوقت الكافي للسفر الى لندن وحضور حفل إطلاق الثقافة في قصر باكنغهام.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية أبدت رغبتها في تعزيز الشراكة الثقافية المتميزة بين بلدها والهند.