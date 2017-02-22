أمل كلوني تخفي حملها بالأحمر الفضفاض

رصدت عدسات المصوّرين الصور الأولى للمحامية اللبنانية أمل علم الدين، بعدما بدأ بطنها يكبر، إثر حملها بتوأم من زوجها الممثل العالمي جورج كلوني، ومن المنتظر أن تضعهما في حزيران القادم.

وفي إحدى الصور، ارتدت أمل معطفا طويلاً باللون الأحمر لإخفاء بطنها، لكن في صورة قديمة بدا حملها واضحا.

وكانت المحامية أمل كلوني المستشارة القانونية لمنظمة “يزدا”، والايزيدية نادية مراد وغيرها من الناجيات الايزيدايات، هنأت المدعي العام الفيديرالي في المانيا كرستين رتشر وفريقه على إصداره مذكرة إلقاء القبض على أحد عناصر “داعش” في ألمانیا تثبت ان الایزیدیين تعرضوا لابادة جماعیة.