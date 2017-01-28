أمل كلوني بملابس فضفاضة لإخفاء الحمل (صور)

التقطت عدسات المصورين عدة صور للمحامية الحقوقية أمل علم الدين وزوجها الممثل الأميركي جورح كلوني عند وصولهما مطار لوس أنجلوس الجمعة.

وارتدت أمل ملابس فضفاضة حتى تخفي أثار الحمل وزيادة وزنها الذي زاد مؤخرا، بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكانت المجلة الأميركية InTouch Weekly أعلنت أن أمل حاملا في توأم صبي وبنت بعد عملية تلقيح، وهي تعيش حالة من السعادة مع زوجها لرغبتهما في تأسيس عائلة.