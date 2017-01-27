أمطار غزيرة في النبطية واقليم التفاح وارتفاع منسوب نهر حبوش

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان مناطق النبطية واقليم التفاح شهدت أمطارا غزيرة منذ منتصف ليل امس، مصحوبة بعواصف رعدية قوية واشتداد في الرياح، ما ادى الى ارتفاع ملحوظ في منسوب نهر حبوش عند جسر الست زبيده، الذي يربط منطقتي النبطية واقليم التفاح، والى تشكيل برك ومستنقعات مائية في الحقول والى سيول على الطرق.

واستمر هطول الامطار صباحا ولكن مع انفراجات قليلة، علما أن عناصر الدفاع المدني والبلدية على جهوزية تامة لمواجهة اي طارىء في حال ساءت الاحوال الجوية.