أعلن رئيس نادي الحكمة مارون غالب مساء الجمعة عن توقيع النادي مع بنك “SGBL” وبطاقة “Master Card” الى شراكة استراتيجية من شأنها أن تعطي النادي دفعاً قوياً بمردود مالي عالي.

وأتى هذا الإعلان في مؤتمر صحافي في مدرسة الحكمة الأشرفية، حضره رئيس اللجنة الاولمبية جان همام ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا وأمين عام الاتحاد المحامي شربل رزق بالاضافة الى بعض اعضاء اللجنة الادارية، وعدد كبير من ابناء نادي الحكمة وفعاليات الأشرفية، بالاضافة طبعاً الى مسؤولي ومندوبي الشركتين الراعيتين، ووفد من رابط جمهور النادي.

واشار غالب الى أن هذه الشراكة استراتيجية تعتمد الى حدٍّ كبير على الجمهور الذي عليه استعمال البطاقات التي سيصدرها البنك تحت شعار نادي الحكمة لمختلف فئاته.

وكانت كلمة للرئيس الفخري للنادي الاب جان بول ابو غزالة، شكر خلالها كل من سعى وراء هذه الاتفاقية مؤكداً على أهمية نادي الحكمة على الساحة الرياضية اللبنانية.

بدوره اعلن مندوب بنك “SGBL” أن شركته تعتز بالشراكة مع النادي الاخضر، مؤكداً إيمان البنك بالرياضة اللبنانية وهذا ما ينعكس على اداء البنك الذي يعقد اكثر من شراكة مع اكثر من نادٍ.

أمّا ممثل شركة “Master Card”، فشدد على أهمية نادي الحكمة الذي “يُعتبر من بين الأندية القليلة في المحيط العربي التي تملك شهرة عالمية”.

وعُرض خلال المؤتمر الصحافي فيديو قصير عن تاريخ فريق كرة السلة في نادي الحكمة والبطولات التي احرزها، وختم بعبارة “أمجاد نادي الحكمة ستعود قريباً…”.