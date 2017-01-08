أليكس فيدال يرفض غلطة سراي

أعلنت تقارير صحفية إسبانية أن ظهير نادي برشلونة الإسباني أليكس فيدال رفض عرضاً من نادي غلطة سراي التركي للإنتقال إلى صفوفه خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.
وأشارت التقارير إلى أن نجم إشبيلية السابق رفض رفضاً قاطعاً اللعب في تركيا.
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
ليستر سيتي يعثر على بديل كانتي
أوباميانغ يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو
فاطمة حمزة حرّة: لترفع كل إمرأة صوتها رفضاً للظلم
هكذا ودّع أيكيني إيبكوي جمهور الحكمة
Powered By Future Television s.a.l