أليكس فيدال يرفض غلطة سراي

أعلنت تقارير صحفية إسبانية أن ظهير نادي برشلونة الإسباني أليكس فيدال رفض عرضاً من نادي غلطة سراي التركي للإنتقال إلى صفوفه خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن نجم إشبيلية السابق رفض رفضاً قاطعاً اللعب في تركيا.