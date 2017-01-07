ألونسو يترك الباب مفتوحا أمام الرحيل عن بايرن ميونيخ

ألمح اللاعب الاسباني لبايرن الألماني تشابي ألونسو إلى إمكانية الرحيل عن البافاري مع انتهاء عقده بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال لاعب ريال مدريد وليفربول السابق، 25 عاما، على هامش معسكر الفريق البافاري المقام حاليًا في الدوحة:”سأترك مشاعري تحدد المستقبل عندما يأتي الوقت المناسب”.

أضاف:”سنرى ما سيحدث. الآن هو وقت التدريب والاستعداد. لا يوجد وقت محدد. لدينا وقتًا كافيًا”.