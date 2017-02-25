ألمانيا: 3 جرحى بعملية دهس في هايدلبرغ

قالت الشرطة الألمانية في بيان إن رجلاً دهس بسيارة مجموعة من الناس كانوا يقفون أمام مخبز في بلدة هايدلبرغ بجنوب ألمانيا، اليوم السبت، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.
وذكرت الشرطة أن المشتبه به خرج من السيارة ومعه سكين.
وأضاف البيان أن الشرطة أطلقت النار عليه أثناء اعتقاله، مما أدى إلى إصابته إصابة بالغة حيث يرقد حاليا في مستشفى بالبلدة.
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