ألمانيا: لا نستطيع تحديد أهداف سياسة ترامب الخارجية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة إن المسؤولين الألمان الذين أجروا محادثات مع أعضاء من الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لم يتمكنوا من تحديد طبيعة السياسة الخارجية والأمنية التي ستنتهجها إدارته.
وقال المتحدث مارتن شيفر خلال مؤتمر صحفي اعتيادي للحكومة “لا توجد صورة واضحة ومتماسكة وشاملة بشأن نوع السياسة الخارجية والأمنية التي تريد إدارة ترامب الجديدة أن تنتهجها في العالم.”
وأشاد ترمب مرارا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورشح شخصيات ينظر لها على أنها صديقة لموسكو لتولي مناصب بارزة في إدارته.
وإذا سعى ترمب لتحسين علاقاته مع الكرملين فقد يثير قلق ألمانيا التي دعمت مستشارتها أنجيلا ميركل تمديد عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب دورها في الصراع بأوكرانيا.
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