ألمانيا تفتح تحقيقاً حول شبهات بأنشطة تجسس تركية

فتحت النيابة الفدرالية الألمانية الثلاثاء، تحقيقاً ضدّ مجهول، في إطار الشبهات بالتجسّس الموجّهة إلى تركيا، التي قد تكون راقبت أنصار الداعية فتح الله غولن في ألمانيا.

وأعلنت الناطقة باسم النيابة فروك كوهلر أن “نجاح تحقيقنا سيكون رهناً إلى حدّ كبير بالمعلومات التي تُسلّمنا ايّاها سلطات مكافحة التجسّس الألمانية”، فيما تحوم شبهات حول قيام أنقرة بالتجسّس على 300 شخص ومنظّمة في ألمانيا، تعتبر مقربة من حركة غولن، التي تتّهمها السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الإنقلاب الفاشلة الصيف الماضي.