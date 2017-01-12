ألمانيا: تغريم طفل عمره 3سنوات لركنه سيارته بطريقة مخالفة

قرر طفل في مدينة أوسنابروك الألمانية في ولاية سكسونيا السفلى، خلال نزهة مع والدته، أن يترك سيارته، بعد أن ملّ من قيادتها، أمام مخفر للشرطة، حرصاً عليها، على اعتبار أنه المكان الأكثر أمناً حيث لن يخطر لأحد أن يسرقها.

لكن جيم البالغ من العمر 3 سنوات، وقع في خطأ مروري، إذ لم ينجح بركن سيارته بطريقة صحيحة، وبعد أن اكتشفت الشرطة السيارة، قام أحد أفراد البوليس بتصويرها، ونشر الصورة على “تويتر وفيسبوك”، وعندها تذكرت الأم السيارة وذهبت مع ابنها لاستردادها.

ونشرت الشرطة صورة لجيم “المخالف” على “تويتر” أرفقتها بتغريدة تقول “سلّم الطفل المخالف نفسه! فعلى ما يبدو أنه لم يحسن التعامل مع ضغط الملاحقة الهائلة، وجاء لتسلم سيارته الحمراء”.

أما غرامة المخالفة التي حصل عليها الطفل، فكانت كيساً من الشيكولاته وكتاب تلوين، كما حكم عليه بالجلوس في سيارة شرطة حقيقية.