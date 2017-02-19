ألكسندر دولغوبولوف يحقق المفاجأة ويحرز لقب بطولة بوينس ايرس

تمكن لاعب التنس الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف من تحقيق المفاجأة بعد ان احرز لقب بطولة بوينس آيرس المفتوحة للتنس للرجال عقب تفوقه على منافسه الياباني كي نيشيكوري .

ففي المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الأرجنتين تغلب دولغوبولوف على منافسه الياباني كي نيشيكوري المصنف الأول في البطولة بنتيجة مجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و6-4.