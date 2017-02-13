ألكانتارا : قرار رحيلي عن برشلونة لم يكن سهلاً

اكد لاعب نادي بايرن ميونخ الالماني تياغو ألكانتارا أن ثقة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في قدراته جعلته يتخذ القرار الصعب بالرحيل عن الفريق الكتالوني خلال الفترة السابقة .
وفي حديث له ، قال ألكانتارا :”لقد كان قراراً صعباً للغاية ، فأي لاعب ينشأ في اللاماسيا ، من الطبيعي ألا يرغب في مغادرة البرسا، فقط تريد اللعب مع الفريق الأول وتحقيق النجاح”.
وأضاف :”بيب وثق فيّ وشعرت بهذه الثقة ، لقد فاز بكثير من الألقاب ، ولقد تعلمت منه أثناء فترته في برشلونة ، ولهذا السبب قررت الانتقال الى البايرن”.
مجلس النواب يستأنف جلسته المسائية في هذه الاثناء برئاسة بري وحضور سلام والوزراء والنواب
الدوري الالماني: فوز جديد لشالكه وهرتا برلين الى المركز الثالث
السيتي يلحق مهرجانا تهديفيا بوست هام ويصبح أول المتأهلين للدور الـ32
هكذا هنأت صابرين زوجها بعيد ميلاده (صورة)
الحريري التقت سفير بريطانيا
Powered By Future Television s.a.l