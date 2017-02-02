ألقاب بطولة الريشة الطائرة لعلوان ومرتضى

حصد هوبس بيروت ألقاب بطولة لبنان في الريشة الطائرة لفئات الفردي والزوجي للرجال والسيدات والمختلط التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة في قاعة نادي مون لا سال عين سعادة، بمشاركة 128 لاعباً ولاعبة، من نوادي: هوبس بيروت، مون لا سال، سكوادرا سبورتيفا والجمهور.

وقد جاءت النتائج الفنية كالآتي:

فردي الرجال

حلّ جلال أبو علوان (هوبس بيروت) في المركز الأول إثر فوزه بالمباراة النهائية على الفريد فرنسيس (الجمهور) بنتيجة 2 – 0 (21-11 و21-14)، وحلّ في المركز الثالث كل من: أرنست عبود (الجمهور) وطوني شويري (مون لا سال).

فردي السيدات

حلّت داني مرتضى (هوبس بيروت) في المركز الأول إثر فوزها بالمباراة النهائية على روزي رزق (الجمهور) بنتيجة 2 – 0 (21-14 و21-10)، وحلّت في المركز الثالث: ماريان باروك وزميلتها بيرلا حبيقة (مون لا سال).

فئة الزوجي:

رجال: فاز الثنائي جلال أبو علوان ومحمد منصور (هوبس) بالمباراة النهائية على الثنائي أرنست عبود والفريد فرنسيس (الجمهور) بنتيجة 2 – 1 (15 – 12، 14 – 16، 15 – 13)، وحل في المركز الثالث كل من: طوني شويري وبول روكز (مون لا سال) بعد خسارتهما أمام أبو علوان ومنصور 2 – 1 (15 – 11، 12 – 15، 10 – 15)، وكارل ماضي وجاد فرج الله (مون لا سال) بعد خسارتهما أمام عبود وفرنسيس بنتيجة 2 – 0 (15 – 10، و15 – 9).

سيدات: فاز الثنائي داني وريم مرتضى (هوبس) في المباراة النهائية على الثنائي بيرلا حبيقة وماريان بارود (مون لا سال) بنتيجة 2 – 0 (15 – 10 و16 – 14)، وحل في المركز الثالث الثنائي روزي رزق وسارة فغالي (الجمهور).

فئة المختلط

فاز جلال أبو علوان وداني مرتضى (هوبس) بالمباراة النهائية على طوني شويري وبيرلا حبيقة (مون لا سال) بنتيجة 2 – 0 (15 – 8 و15 – 7) وحل في المركز الثالث أرنست عبود وروزي رزق (الجمهور) بعد خسارتهما أمام شويري وحبيقة 2 – 1 (15 – 12، 13 – 15، 15 – 13) والفريد فرنسيس وسارة فغالي (الجمهور) بعد خسارتهما من علوان ومرتضى 2 – 0 (15 – 12 و15 – 10).

أشرف على البطولة الأمين العام للاتحاد سمير شاغوري ونائب الرئيس بول روكز وأمين الصندوق علي كزما، والمستشاران سمير قسطنطين مدير البطولة وغالب فقيه الحكم العام، ومعاونة الحكام: ميرنا حلال، يسرى شوفاني، مايك طربيه، بيتر معوض وجورج شوفاني. في الختام، وزع أعضاء الاتحاد الكؤوس على الفائزين.