ألغام “داعش” تقتل مدنيين في مدينة الباب

أكدت مصادر محلية في مدينة الباب مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً من المدنيين خلال الـ24 ساعة الماضية وجرح العشرات خلال المعارك الدائرة داخل المدينة وانفجار ألغام زرعها تنظيم داعش خلال محاولة خروج المدنيين من المدينة.

وأضافت المصادر أن 16 مدنيا قتلوا وجُرح العشرات جراء الاشتباكات والقصف المتبادل في الباب بين تنظيم داعش وفصائل درع الفرات بدعم من القوات التركية، بينهم 10 أشخاص من عائلة واحدة.

وفي غضون ذلك، استقدمت فصائل الجيش السوري الحر، ضمن غرفة عمليات درع الفرات، مزيدًا من التعزيزات العسكرية إلى داخل مدينة الباب، تمهيدا لاستكمال السيطرة على المدينة تماما.

وتستمر الاشتباكات داخل مدينة الباب مع تنظيم داعش على محاور عدة وقرب المربع الأمني في المدينة وسط تقدم للفصائل في عدد من الأبنية، التي يتحصن بها التنظيم ويتخذها خط الدفاع الأول عن أكبر وأهم معاقله في المدينة “المربع الأمني”.

وفي تطور آخر، أعلنت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف الدولي، شنت غارات جوية مكثفة على المدخل الجنوبي لسد الفرات في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

ويأتي القصف الجوي بالتزامن مع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في محيط المنطقة.

المصدر: سكاي نيوز