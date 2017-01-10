أكاديمية “Sagesse High School”

دخلت أكاديمية الحكمة “Sagesse High School” مرحلة جديدة بعد الإنتهاء من الملاعب الرياضية التي انشأتها على ارض المدرسة في منطقة عين سعادة، ويأتي ذلك بعد حصول المدرسة على رخصة لنادٍ جديد.

الهدف من الحركة الرياضية التي تقوم بها إدارة المدرسة هو رفع شأن الرياضة وطريقة العمل فيه ونوعيته، بعد التوأمة مع الولايات المتحدة، ما جعل للرياضة أهمية كبيرة فيها.

وفي ظل الإمكانيات المتوفرة، توصلت الإدارة الى الإنتهاء من إنشاء ملعبين لكرة القدم وآخرين لكرة السلة، والعمل جار حالياً على الإنتهاء من النادي الرياضي “Gym”.

ومن ناحية آخرى، تعاقدت الأكاديمية مع مدربين في كل الرياضيات المتوفرة فيها، متل وسام خليل في كرة القدم ورزق الله زلعوم في كرة السلة، كما يشرف على فرق المدرسة المدرب باتريك سابا، ويشرف على تدريب ألعاب القوى والكونغ فو كاتيا ابي راشد وشادي ميلان.

ومن أبرز أهداف الأكاديمية بناء جيل رياضي جديد، على غرار بعض الأكاديميات التي أنشئت في لبنان في الفترة الأخيرة والتي تحقق نجاحات واضحة في عالم الرياضة.